Anwälte im Einsatz
Folge 43: Nackte Tatsachen
45 Min.Ab 12
Renate glaubt, sie ist im falschen Film! Die neue Nachbarin rennt nackt im Haus herum, baggert ihren Mann an und gefährdet ihren Job! Für Rechtsanwalt Florestan Goedings ein außergewöhnlich pikanter Fall - bis er aufdeckt, dass die nackte Sexbombe ein Geheimnis hat, das Renates gesamte Familie zerstören würde.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1