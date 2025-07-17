Anwälte im Einsatz
Folge 47: Kampf für die Liebe
45 Min.Ab 12
Die 16-jährige Lara schwebt im siebten Himmel, aber ihrem Vater ist ihr neuer Freund ein Dorn im Auge. Der Choleriker setzt alles daran, das Paar auseinanderzubringen und schreckt auch vor fiesen Tricks nicht zurück. Kann Rechtsanwalt Florestan Goedings der jungen Liebe zu einem Happy End verhelfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1