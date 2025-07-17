Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Kampf für die Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 47
Kampf für die Liebe

Kampf für die LiebeJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 47: Kampf für die Liebe

45 Min.Ab 12

Die 16-jährige Lara schwebt im siebten Himmel, aber ihrem Vater ist ihr neuer Freund ein Dorn im Auge. Der Choleriker setzt alles daran, das Paar auseinanderzubringen und schreckt auch vor fiesen Tricks nicht zurück. Kann Rechtsanwalt Florestan Goedings der jungen Liebe zu einem Happy End verhelfen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen