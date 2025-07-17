Anwälte im Einsatz
Folge 52: Die blutbespritzte Braut
45 Min.Ab 12
Als Sofia List in einem blutbefleckten Brautkleid von der Polizei aufgegriffen wird, kann sie sich an nichts erinnern. Hat die junge Frau ihren Ehemann Jeff ermordet? Anwalt Bernd Römer steht vor einem Rätsel, bei dem er unter Hochdruck die Unschuld seiner Mandantin beweisen muss.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1