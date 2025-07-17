Anwälte im Einsatz
Folge 67: Feine Erben
45 Min.Ab 12
Tamara Wilbert hat nach einem Streit ihren Opa Günther ein halbes Jahr weder gesehen noch gesprochen. Doch kurz vor seinem Tod teilt er ihr verzweifelt in einem Anruf mit, dass er ermordet werden soll! Nur Anwalt Niklas Dittberner glaubt daran, dass Günther nicht eines natürlichen Todes gestorben ist und deckt einen fast perfekten Mord auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1