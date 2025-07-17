Anwälte im Einsatz
Folge 62: Der Parasit
45 Min.Ab 12
Isabell und Max sind frisch verheiratet als Max` ehemalige Lebensgefährtin verunglückt und ihm ihre Tochter hinterlässt. Doch der fordernde Teenager treibt schon bald ein Keil zwischen das Paar. Isabell wendet sich an Anwältin Barbara von Minckwitz. Die Juristin deckt bald auf, dass das Waisenkind ein dunkles Geheimnis verbirgt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1