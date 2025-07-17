Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 58
45 Min. Ab 12

Als Rechtsanwalt Bernd Römer von Katja und Lars Vogt erfährt, dass ihre Tochter entführt wurde, rät er dem verzweifelten Elternpaar eindringlich, die Polizei einzuschalten. Doch die wollen davon nichts wissen. Denn um das Lösegeld zu bezahlen, hat das Ehepaar einen Juwelier überfallen und wird nun von der Polizei gesucht! Der Anwalt muss nun nicht nur das verschwundene Mädchen wiederfinden, sondern auch noch seine Mandanten vor dem Gefängnis bewahren.

