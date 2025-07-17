Anwälte im Einsatz
Folge 58: Alles für Mia
45 Min.Ab 12
Als Rechtsanwalt Bernd Römer von Katja und Lars Vogt erfährt, dass ihre Tochter entführt wurde, rät er dem verzweifelten Elternpaar eindringlich, die Polizei einzuschalten. Doch die wollen davon nichts wissen. Denn um das Lösegeld zu bezahlen, hat das Ehepaar einen Juwelier überfallen und wird nun von der Polizei gesucht! Der Anwalt muss nun nicht nur das verschwundene Mädchen wiederfinden, sondern auch noch seine Mandanten vor dem Gefängnis bewahren.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1