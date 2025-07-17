Anwälte im Einsatz
Folge 79: Nicht mit mir
45 Min.Ab 12
Eigentlich macht Fabian die Bank-Ausbildung Spaß - wäre da nicht sein Chef, der ihn sexuell bedrängt. Als Fabian sich wehrt, wird ihm dies zum Verhängnis: Er bekommt die Kündigung. Aber Fabian gibt nicht auf und engagiert Rechtsanwältin Brygida Braun. Die nimmt den Machtkampf gegen Fabians einflussreichen Chef auf ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1