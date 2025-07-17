Anwälte im Einsatz
Folge 92: Auf Sand gebaut
45 Min.Ab 12
Vanessa Klein ist aus einer heimlichen Affäre ihrer Mutter mit einem wohlhabenden Unternehmer hervorgegangen. Als der Unternehmer und seine Frau bei einem Unfall ums Leben kommen, bricht Vanessa ihr Schweigegelübde und möchte ihren Stiefbruder kennenlernen. Ein Vorhaben, das die Pflegeeltern des 16-jährigen Erben mit allen Mitteln verhindern wollen. Kann Niklas Dittberner helfen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1