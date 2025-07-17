Anwälte im Einsatz
Folge 99: Geschmacklos
45 Min.Ab 12
Nora Hofacker ist Köchin aus Leidenschaft und enorm talentiert. Als sie aber nach einer verpfuschten Polypen-OP nichts mehr schmecken und riechen kann, verliert sie ihren Job. Rechtsanwalt Niklas Dittberner muss dem Chirurg Dr. Berthold den Behandlungsfehler nachweisen, doch der ist sich keiner Schuld bewusst und versteckt sich hinter einem juristischen Trick ...
