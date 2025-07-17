Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Babyalarm

SAT.1Staffel 2Folge 94
Babyalarm

BabyalarmJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 94: Babyalarm

45 Min.Ab 12

Karin und Arne Reuter sind nach der Geburt ihrer Wunschtochter Emma, die durch künstliche Befruchtung entstanden ist, völlig geschockt: Emma hat im Gegensatz zu ihren Eltern dunkle Haut. Anwältin Nachtigall vermutet, dass der Befruchtungsklinik ein Fehler unterlaufen ist und setzt alles daran, das zu beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen