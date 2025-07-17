Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 103
Folge 103: Das Modepüppchen

45 Min.Ab 12

Miriam Reinhard traut ihren Augen nicht, als ihre zehnjährige Tochter aufgetakelt durchs Zimmer stolziert. Ihr Ex-Mann will aus dem Mädchen ein erfolgreiches Kindermodel machen. Zusammen mit Rechtsanwalt Niklas Dittberner kämpft Miriam um die Kindheit ihrer Tochter. Doch bis sie merkt, wie weit Amy bereits dem Schönheitswahn verfallen ist, ist es fast zu spät ...

