Anwälte im Einsatz
Folge 103: Das Modepüppchen
45 Min.Ab 12
Miriam Reinhard traut ihren Augen nicht, als ihre zehnjährige Tochter aufgetakelt durchs Zimmer stolziert. Ihr Ex-Mann will aus dem Mädchen ein erfolgreiches Kindermodel machen. Zusammen mit Rechtsanwalt Niklas Dittberner kämpft Miriam um die Kindheit ihrer Tochter. Doch bis sie merkt, wie weit Amy bereits dem Schönheitswahn verfallen ist, ist es fast zu spät ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1