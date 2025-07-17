Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Auf den Falschen gesetzt

SAT.1Staffel 3Folge 8
Auf den Falschen gesetzt

Anwälte im Einsatz

Folge 8: Auf den Falschen gesetzt

45 Min.Ab 12

Hannah erfährt schockiert, dass ihr langjähriger Partner Max auf dem Papier noch mit einer anderen Frau verheiratet ist und erkundigt sich bei Anwältin Ulrike Tasic, welche Rechte sie und ihre Tochter Mira dann noch haben. Sie ahnt nicht, dass Max schon lange ein falsches Spiel spielt und über Leichen geht, um seine Ziele zu verteidigen.

SAT.1
