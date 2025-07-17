Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Kleine Lockvögel

SAT.1Staffel 3Folge 49
Kleine Lockvögel

Kleine LockvögelJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 49: Kleine Lockvögel

45 Min.Ab 12

Auf seiner Joggingrunde trifft Anwalt Giorgio Forliano auf eine schwer verletzte Frau und verständigt sofort den Notarzt. Alles deutet darauf hin, dass sie von einem kleinen Kind in eine schreckliche Falle gelockt wurde. Doch sie scheint nicht das einzige Opfer dieses Serientäters. Weitere werden folgen, wenn Anwalt Forliano ihn nicht aufhält.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen