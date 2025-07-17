Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Die Lebenslüge

SAT.1Staffel 1Folge 30
Die Lebenslüge

Anwälte im Einsatz

Folge 30: Die Lebenslüge

45 Min.Ab 12

Maja ist verknallt. Ihr erstes Date mit Jonas läuft super, bis sie von der Toilette kommt und er spurlos verschwunden ist. Die verliebte 19-Jährige begibt sich auf die nervenaufreibende Suche nach einer Erklärung. Sie ahnt nicht, dass sie auf dem besten Weg ist, eine gut gehütete Lebenslüge aufzudecken und sich ihr Leben für immer verändern wird.

