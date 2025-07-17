Anwälte im Einsatz
Folge 21: Kleiner Mann, was nun?
45 Min.Ab 12
Hartz-IV-Empfänger Christian und seine schwangere Frau Tamara sind geschockt, als Christian vom Jobcenter die Leistungen gekürzt werden, weil er sich nicht an die Auflagen hält. Der werdende Vater legt sich mit der Behörde an und setzt damit die Existenz seiner Familie aufs Spiel. Nur ein Anwalt kann ihm helfen, der Spirale der Armut zu entkommen. Wird Niklas Dittberner sein Versprechen einhalten können?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1