Anwälte im Einsatz
Folge 71: Die kürzeste Ehe der Welt
45 Min.Ab 12
Sarah und Daniel unterschreiben gerade feierlich ihre Heiratsurkunde vor dem Standesbeamten, als eine unbekannte Frau die Zeremonie unterbricht. Sarah soll auf keinen Fall heiraten! Der Bräutigam stürmt aus dem Standesamt ohne die Heiratsurkunde unterzeichnet zu haben. Sarah ist fassungslos. Rechtsanwalt Bernd Römer kommt einem riesigen Skandal auf die Spur ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1