Anwälte im Einsatz
Folge 73: Der Terrorvermieter
45 Min.Ab 12
Trotz fristgerechter Kündigung behauptet Susans Vermieter bei ihrem Auszug, nichts von einer Kündigung zu wissen. Eine Katastrophe, denn in einer Woche will Susan mit Mann und Kind nach München ziehen. Ohne ihre Kaution können sie den Abschlag für die neue Wohnung nicht bezahlen und stehen auf der Straße. Kann Florestan Goedings der verzweifelten Familie helfen?
