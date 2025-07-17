Anwälte im Einsatz
Folge 77: Ohne Moos was los
45 Min.Ab 12
Svenja hat sich Hals über Kopf in den Aussteiger Tobi verliebt, der sein Leben ganz ohne Geld meistert und sich für arme Menschen engagiert. Doch Svenjas Bild von ihrem modernen Robin Hood wird jäh zerstört, als plötzlich die Polizei auftaucht und ihm Unglaubliches vorwirft ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
