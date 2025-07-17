Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Teenagerliebe mit Hindernissen

SAT.1Staffel 1Folge 87
Teenagerliebe mit Hindernissen

Teenagerliebe mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 87: Teenagerliebe mit Hindernissen

45 Min.Ab 12

Die 16-jährige Jana Rust ist verzweifelt: Ihre Mutter verlangt von der hochschwangeren Schülerin, dass sie ihr Baby nach der Geburt zur Adoption freigibt. Anwältin Helga Nachtigall tut alles, um der Teenie-Mutter und ihrem Freund zu helfen. Doch dann taucht überraschend ein Vaterschaftstest auf, der die Beziehung des Teenager-Paares in Frage stellt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen