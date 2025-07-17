Anwälte im Einsatz
Folge 43: Ein unmoralisches Angebot
46 Min.Ab 12
Die vermögende Kati Kienle hat alles, was man für Geld kaufen kann. Doch als sie Hartz-IV-Empfänger Axel Sieveking kennenlernt, will sie nur noch eins - den armen, aber attraktiven Vollblutmann für sich gewinnen. Dafür fädelt sie eine geschickte Intrige ein und schreckt noch nicht einmal davor zurück, dessen Familie zu zerstören und ihre eigene Ehe aufs Spiel zu setzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1