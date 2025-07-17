Anwälte im Einsatz
Folge 66: Macht Geld glücklich?
45 Min.Ab 12
Vom Regen in die Traufe: Lottomillionär Ralf Schreiner hat seinen Gewinn verprasst - für schnelle Autos und Luxusliebhaberin Betty. Als sein Patenonkel ihm sein Vermögen vererbt, ist die Freude groß. Doch es gibt eine knallharte Bedingung: Der großspurige Ralf muss mit seiner verwöhnten Freundin ein halbes Jahr im Schrebergarten leben - und das komplett ohne Geld!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1