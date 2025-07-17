Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Macht Geld glücklich?

SAT.1Staffel 1Folge 66
Macht Geld glücklich?

Anwälte im Einsatz

Folge 66: Macht Geld glücklich?

45 Min.Ab 12

Vom Regen in die Traufe: Lottomillionär Ralf Schreiner hat seinen Gewinn verprasst - für schnelle Autos und Luxusliebhaberin Betty. Als sein Patenonkel ihm sein Vermögen vererbt, ist die Freude groß. Doch es gibt eine knallharte Bedingung: Der großspurige Ralf muss mit seiner verwöhnten Freundin ein halbes Jahr im Schrebergarten leben - und das komplett ohne Geld!

