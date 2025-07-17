Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Der Racheengel

SAT.1Staffel 2Folge 14
Der Racheengel

Anwälte im Einsatz

Folge 14: Der Racheengel

45 Min.Ab 12

Mit fünf Jahren wurde Emma aus ihrer heilen Welt gerissen, als ihr Vater wegen Mordes verurteilt wurde. Dreizehn Jahre später wird Emma jedoch von der Vergangenheit eingeholt, als ihr Vater verstirbt: Plötzlich verdichten sich die Hinweise darauf, dass er unschuldig wegen Mordes verurteilt wurde! Rechtsanwalt Bernd Römer rollt den 13 Jahre alten Fall auf und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse ...

