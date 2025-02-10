Architektur macht SchuleJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Architektur macht Schule
41 Min.Folge vom 10.02.2025
Die Dokumentation „Architektur macht Schule“ stellt fünf innovative Lernlandschaften vor, in denen das Lernen in und vor den Klassenzimmern stattfindet. Mehrere Klassen teilen sich hier einen gemeinsamen Raum, in dem nicht nur gelernt, sondern auch gespielt und gegessen werden kann. Bildquelle: ORF/Nicola Eller
