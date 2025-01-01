Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
"Asbach Deutschlands beste Hammer-Party" ruft auf zum Duell der Feierbiester! Ob Verein, Nachbarn oder einfach nur Partyfreunde, alle packen gemeinsam an um eine Outdoor-Feierlocation zu bauen. Und das alles mit einem fetzigen Motto. Wer baut die coolste Grillhütte oder hat die schrägste Idee für eine Außenbar? Welche Party zündet am meisten?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen