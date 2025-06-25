Folge 4: Brujo
28 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 18
Nachdem sein Versuch, das Portal zur Hölle wieder zu schließen, krachend gescheitert ist, braucht Ash einen Plan B. Pablo erzählt ihm von seinem Onkel, der als Schamane sein Geld verdient. Von ihm erhofft sich das Trio Infernale die benötigte Hilfe. Gemeinsam mit Kelly und Pablo sucht Ash den Mann auf. Ruby rettet indes Detective Fisher vor einem Dämon und erklärt ihr, warum sie Ash verfolgt.
Genre:Horror, Comedy, Fantasie, Action, Science Fiction
Altersfreigabe:
18