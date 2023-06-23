Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

Die Insider-Reportage ÖBB Grüne Bahn (Werbung)

Folge vom 23.06.2023
Folge vom 23.06.2023: Die Insider-Reportage ÖBB Grüne Bahn (Werbung)

28 Min.Folge vom 23.06.2023Ab 6

Wie man Energie am besten richtig und sinnvoll nutzt – dieses Thema ist in letzter Zeit immer wichtiger geworden. Auch die österreichische Bundesbahnen leisten ihren Beitrag, um die europäischen Klima- und Umweltziele zu erreichen. Die Insider-Reportage zeigt, wie die ÖBB Grünstrom aus Wasserkraft, Solarenergie und Windkraft gewinnt oder Kühe als grasende Landschaftsgärtner einsetzt.

