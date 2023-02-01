Staffel 01 Folge 01: Was essen die Österreicher?Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 01.02.2023: Staffel 01 Folge 01: Was essen die Österreicher?
46 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 6
Haben Sie sich schon mal gefragt wie viel wir Österreicher essen? Wie sich unser Essverhalten verändert hat? Wie viel Kalorien eigentlich so ein Mensch hat? Und wer überhaupt was isst? Im Durchschnitt essen jede Österreicherin und jeder Österreicher rund 117 Kilo Gemüse, 59 Kilo Fleisch und 76 Kilo Obst pro Jahr – das ist fast doppelt so viel wie vor 70 Jahren. Obwohl wir so viel Essen wie nie zuvor, ist der Anteil von Essen und Trinken an den prozentualen Gesamtausgaben eines Haushalts stark gesunken. Haben wir in den 50er Jahren noch 50 Prozent unseres Haushaltsgeldes für Nahrungsmittel ausgegeben, sind es heute gerade einmal 12 Prozent. Österreich in Zahlen will dem Essverhalten der Österreicher auf Grund von Zahlen auf den Grund gehen.
