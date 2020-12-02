Staffel 01 Folge 02 - Was zerstört Österreich?Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 02.12.2020: Staffel 01 Folge 02 - Was zerstört Österreich?
Folge vom 02.12.2020
Ein Problem mit hohem zerstörerischem Potential ist der Flächenverbrauch in Österreich. Täglich wird kostbare Erde in der Größe von zwei Fußballfeldern zubetoniert. "Was zerstört Österreich" zeigt einige erschreckende Beispiele des Bodenverbrauches und welche gravierenden Folgen dieser für die Wirtschaft oder auch die menschliche Gesundheit haben kann.
Produktion:AT, 2005
