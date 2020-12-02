Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 01 Folge 02 - Was zerstört Österreich?

ATVFolge vom 02.12.2020
49 Min.Ab 6

Ein Problem mit hohem zerstörerischem Potential ist der Flächenverbrauch in Österreich. Täglich wird kostbare Erde in der Größe von zwei Fußballfeldern zubetoniert. "Was zerstört Österreich" zeigt einige erschreckende Beispiele des Bodenverbrauches und welche gravierenden Folgen dieser für die Wirtschaft oder auch die menschliche Gesundheit haben kann.

