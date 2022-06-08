Was isst Österreich? FleischJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 08.06.2022: Was isst Österreich? Fleisch
Die Nachfrage nach Fleischprodukten bei österreichischen Verbrauchern bleibt weiterhin hoch. Doch inzwischen gibt es auch zahlreiche Alternativen zu Rind, Schwein und Co., die so manchen Verbraucher zum Umdenken motivieren. Unzählige Erzeugnisse aus Hülsenfrüchten, Gemüse oder Pilzen bieten Geschmackserlebnisse, die sogar den eingefleischten Grill-Fan überzeugen. ATV blickt auf die Essgewohnheiten der Österreicher:innen. Vielen Verbrauchern ist nicht bewusst, was sie essen. Die Tatsache, dass sich die Gastronomie bisher gegen eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln gewehrt hat, verstärkt dieses Problem noch. Einige Käufer greifen nach wie vor zu kohlenhydratreicher und fetthaltiger Kost. Doch es gibt auch Verbraucher, die umdenken und sich von der starken Welle an Ernährungsalternativen mittragen lassen.