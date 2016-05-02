Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Mythos Ayahuasca – Erleuchtung im Regenwald Folge 2

Folge vom 02.05.2016
ATV Die Reportage - Mythos Ayahuasca – Erleuchtung im Regenwald Folge 2

ATV Die Reportage - Mythos Ayahuasca – Erleuchtung im Regenwald Folge 2Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 02.05.2016: ATV Die Reportage - Mythos Ayahuasca – Erleuchtung im Regenwald Folge 2

49 Min.Folge vom 02.05.2016Ab 12

Was bewirkt Ayahuasca wirklich und was sind die Gefahren? ATV die Reportage zwischen alten Heilpflanzen und modernen Leiden. ATV die Reportage reist nach Peru und begleitet eine Gruppe von Österreichern in den tiefsten Amazonas zu einer authentischen schamanischen Zeremonie.

