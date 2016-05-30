ATV Die Reportage - Fußball AustriaJetzt kostenlos streamen
Nicht erst seit der EM-Qualifikation 2016 bringt das runde Leder die Gemüter zum Kochen. Egal ob jung oder alt – Fußball begeistert und die besten Spieler haben einen Status wie Superstars. Doch was geschieht hinter den Kulissen? ATV - Die Reportage war bei zwei Wiener Fußballvereinen und zeigt das Sieg und Foul im Profisport nicht nur am Spielfeld nahe zusammen liegen und der Weg zu Traumtoren viel Einsatz auch abseits des Rasens erfordert.
