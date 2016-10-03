ATV Die Reportage - Trucker - Ein Leben auf der StraßeJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 03.10.2016: ATV Die Reportage - Trucker - Ein Leben auf der Straße
49 Min.Folge vom 03.10.2016Ab 6
ATV Die Reportage begleitet verschiedene österreichische Fernfahrer auf ihrer Route und zeigt die Straßenmeisterei auf der Jagd nach gefährlichen Schrott-Lkws! Ist ein LKW auffällig geworden, wird er auf Herz und Nieren geprüft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen