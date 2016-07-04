ATV Die Reportage - WIR SIND EUROPAMEISTER! Österreichische Fans on Tour (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 04.07.2016: ATV Die Reportage - WIR SIND EUROPAMEISTER! Österreichische Fans on Tour (Teil 2)
Österreich ist eine große Fussballnation – zumindest die Fans unserer Fussballnationalmannschaft sind einzigartig. Auch die Europameisterschaft 2016, ausgetragen in Frankreich, ist außerordentlich. Denn noch nie hat sich unsere National 11 in einer EM Qualifikation aus eigener Kraft durchgesetzt. Ausgerechnet der Schweizer Marcel Koller schafft es, 38 Jahre nach Cordoba, unser Team zu einem Fussball Großereignis zu bringen. Vor allem in den Auswärtsqualifikationsspielen gegen die weitaus stärker eingeschätzten Gegner Russland und Schweden, überzeugten die Österreichischen Fans restlos. Kaum einer, der nun nicht heimlich von dem Fussballwunder Europameister Österreich träumt. Wir begleiten diese Träumer in Frankreich und Österreich. Mit ihnen fiebern wir durch die Qualifikationsrunde dem Achtelfinale entgegen. Auch diejenigen, die nicht das Glück haben bei der EM vor Ort zu sein, begleiten wir. Österreichfans bei ihren privaten EM-Parties, beim Public Viewing und im Freundeskreis. Überall regiert König Fussball, der nicht nur vereint. Pärchen, die unterschiedliche Nationen anfeuern, Freunde, die in Lager geteilt sind um später doch wieder vereint gemeinsam feiern. In diesem Sommer geht Fussball alle an und vereint die Fans aller Schichten, Religionen und politischen Ansichten. Denn die Österreichischen Fans sind die Besten und gemeinsam kämpfen sie für unser Team in Frankreich!