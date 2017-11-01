ATV Die Reportage - Nonnen und PriesterJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 01.11.2017: ATV Die Reportage - Nonnen und Priester
Die katholische Kirche in Österreich hat ein massives Nachwuchsproblem. Nur mehr wenige junge Menschen entschließen sich das Amt des Priesters auszuüben oder in einen Orden als Nonne oder Mönch einzutreten. In Österreichs 105 weiblichen, katholischen Ordensgemeinschaften leben derzeit 3643 Ordensfrauen. 1970 waren es noch fast 14.000. Ein dramatischer Rückgang. Nur mehr 4 Prozent sind unter 40 Jahre alt. Und auch die Priesterzahl sinkt. Dass es dennoch junge gläubige Katholiken in Österreich gibt, das zeigt sich beim Besuch des katholischen Rockfestivals "Key2Life" im niederösterreichischen Marchegg. Hier treffen sich jedes Jahr Tausende zum gemeinsamen feiern und beten. Unter ihnen Mönche, Nonnen und Priester, die für ihr Amt werben. Der Höhepunkt des Festivals ist die Heilige Messe auf der Rockbühne.