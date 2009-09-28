ATV Die Reportage - Leben im Gemeindebau Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.09.2009: ATV Die Reportage - Leben im Gemeindebau
Knapp ein Drittel der Wiener Bevölkerung lebt in einer von 220.000 Gemeindebauwohnungen. Vom pensionierten Magistratsbeamten bis zur Migrantenfamilie sind alle sozialen Schichten unter einem Dach vereint. Verschiedene Kulturen und Interessen prallen brutal aufeinander. ATV Die Reportage zeigt die Konflikte, die das Zusammenleben manchmal unerträglich machen. Dennoch gibt es Wiener Originale, die sich ein Leben ohne den Gemeindebau nicht vorstellen können.
