Folge vom 14.06.2017: ATV Die Reportage - Berührerinnen und Sexualbegleiter
49 Min. Ab 12
ATV Die Reportage zeigt Berührerinnen und Sexualbegleiter bei ihrer Arbeit, die oft tabuisiert oder belächelt wird. Dabei basiert ihre Arbeit auf zahlreiche Studien, die belegen, dass Berührungsdefizite krank machen.
