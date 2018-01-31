ATV Die Reportage - Pressedienst der PolizeiJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 31.01.2018: ATV Die Reportage - Pressedienst der Polizei
Genauso wie ihre Kollegen von der Streife, werden auch die Pressesprecher alarmiert und müssen dann mit wenigen Infos im Gepäck ausrücken, um bis zum Tatort weitere Recherchen anzustellen und vor Ort alsbald erste Stellungnahmen an Journalisten zu geben. So wie Paul Eidenberger, der über eine Explosion im 17. Wiener Gemeindebezirk verständigt wird. Sofort lässt er sich Protokolle erster Funksprüche geben, fordert erste Zahlen an und spricht mit den Kollegen vor Ort. Eine Eilmeldung wird an Journalisten verschickt, damit auch diese die ersten Informationen erhalten. Dann gehts zum Tatort. Natürlich kann er dort noch nicht alle Fragen der Journalisten zur Gänze beantworten, doch erste Statements abliefern und informieren. Denn dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, Manfred Reinthaler, ist besonders wichtig ”die Pressearbeit sehr transparent zu gestalten”. Eidenberger selbst wird “die Amtshandlung noch mehrere Tage begleiten”, denn er muss nun Journalisten ständig über Opferzahlen, Gesundheitszustand der Opfer, sowie natürlich auch über den Täter in Kenntnis setzen. “Das sind die Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen”, sagt er. In der Pressestelle der Polizei Wien sorgt der umstrittene Akademikerball für jede Menge Arbeit. Das gesamte Team ist damit beschäftigt Medienanfragen zu beantworten. Es werden Ausschreitungen und Unruhen von Demonstranten erwartet, die vehement gegen den Ball ankämpfen. Das Telefon von Pressesprecherin Michaela Rossmann läutet ununterbrochen. Gemeinsam mit Johann Golob ist sie im Einsatz und sorgt dafür, dass der Pressesprecher während des Einsatzes seine Medientermine einhält, denn Live-Schalten in Nachrichtensendungen stehen am Plan. Diese sind wichtig, um Transparenz zu erzeugen. Revierinspektor Harald Sörös träumt von einem Job in der Presseabteilung der Polizei. Der junge Polizist muss sich im Vorstellungsgespräch einigen Aufgaben stellen, muss ein Statement für das Radio aufbereiten und spontan ein Fernsehinterview geben. “ATV Die Reportage” ist beim Hearing dabei.