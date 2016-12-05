Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV
Folge vom 05.12.2016: ATV Die Reportage - Einkaufszentren Teil2

47 Min.

Über 10 Milliarden Euro lassen Österreicher jährlich in den fast 200 Shoppingpalästen des Landes. Auf einer Gesamtfläche von 2,5 Millionen Quadratmetern, was in etwa 235 Fußballfeldern entspricht, kann der zahlungswillige Kunde alle seine Träume verwirklichen.

