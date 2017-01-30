ATV Die Reportage - Alles für die Katz und den HundJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 30.01.2017: ATV Die Reportage - Alles für die Katz und den Hund
50 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6
Egal ob Hund, Katze oder Hamster – über 3 Millionen Haustieren schenken die Österreicher ihre Zuneigung. Sie hegen und pflegen ihre Lieblinge und bringen viel Zeit und Geld für sie auf – vom Zahnbleeching bis zur privaten Theatervorführung für gelangweilte Katzen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen