ATVFolge vom 30.01.2017
Folge vom 30.01.2017: ATV Die Reportage - Alles für die Katz und den Hund

50 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6

Egal ob Hund, Katze oder Hamster – über 3 Millionen Haustieren schenken die Österreicher ihre Zuneigung. Sie hegen und pflegen ihre Lieblinge und bringen viel Zeit und Geld für sie auf – vom Zahnbleeching bis zur privaten Theatervorführung für gelangweilte Katzen.

