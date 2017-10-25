ATV Die Reportage - BlutsverwandtJetzt kostenlos streamen
Ihre Familiennamen sind weltbekannt, in ihren Adern fließt dasselbe Blut, doch sie selbst kennt in der breiten Öffentlichkeit niemand. ATV die Reportage begibt sich auf die Spurensuche der Nachfahren dreier großer Österreicher: Egon Schiele, Johann Strauß und Andreas Hofer. Wie lebt es sich mit solchen Berühmtheiten im Stammbaum und was machen die Nachfahren mit ihrem Erbe? Leben zwischen Stolz, Mission und Auftrag.
