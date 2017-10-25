Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Blutsverwandt

Folge vom 25.10.2017
ATV Die Reportage - Blutsverwandt

50 Min. Ab 6

Ihre Familiennamen sind weltbekannt, in ihren Adern fließt dasselbe Blut, doch sie selbst kennt in der breiten Öffentlichkeit niemand. ATV die Reportage begibt sich auf die Spurensuche der Nachfahren dreier großer Österreicher: Egon Schiele, Johann Strauß und Andreas Hofer. Wie lebt es sich mit solchen Berühmtheiten im Stammbaum und was machen die Nachfahren mit ihrem Erbe? Leben zwischen Stolz, Mission und Auftrag.

