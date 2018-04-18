ATV Die Reportage - Käse - Ein Leben zwischen Lab und LöchernJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.04.2018: ATV Die Reportage - Käse - Ein Leben zwischen Lab und Löchern
Franz Pernul ist Käsemeister der Kärntnermilch und zählt weltweit zu den Besten seines Faches. Er lernte schon als Kind auf der Straniger Alm von seiner Mutter die hohe Kunst des Käsens. Seit damals widmet er sich privat und beruflich diesem Thema. Für ihn ist die Qualität der Rohmilch oberstes Gebot: "Nur mit dieser gelingt es uns auch im internationalen Wettbewerb zu bestehen", sagt er. Mit viel Know-how, Herz und Geschick hat er es nach oben geschafft, er gewährt einen Einblick in seinen Betrieb und verrät, wie die Löcher in den Käse kommen. Auf 1500 Meter Seehöhe liegt die Egger Alm am Karnischen Hauptkamm in Kärnten. Hier lebt über die Sommermonate Elisabeth Buchacher und wenn es ein Käse-Gen gibt, dann hat die 38-jährige Sennerin dieses ganz gewiss vererbt bekommen. "Wir haben insgesamt 36 Milchkühe, die von verschiedenen Bauern aus dem Tal kommen. Wir behirten sie, melken sie und verarbeiten die Milch zu Käse", erklärt sie. Am Tag kommen 800 Liter Milch zusammen, die zum Gailtaler Almkäse werden. Käsemachen gelernt hat die Bio-Bäuerin aus Hermagor einst bei ihren Eltern, sie wuchs am Berg auf und besuchte danach einige Kurse: "Das ist mir in die Wiege gelegt worden", meint sie schmunzelnd. Auf der Kärntner Tourismusschule erhält man die Möglichkeit sich zum "Diplom Käsekenner" ausbilden zu lassen. „ATV Die Reportage“ besucht die angehenden Käsesommeliers und ist bei den Abschlussprüfungen dabei. Wolfgang Kavalar ist Verkaufsleiter der Kärntnermilch und schwört ganz auf seine Naturprodukte. „Die Leute nehmen das an und kaufen immer bewusster ein“, meint auch Bio-Abnehmerin und -Nahversorgerin Margarethe Brandner.