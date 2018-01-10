Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich ist ein Tanzland. Nicht nur am Wochenende sind die Tanzflächen gut gefüllt. Tanzkurse erfreuen sich seit langem hoher Beliebtheit. Zu den Tanzstilen, die dort gelehrt werden, gehört seit einiger Zeit auch wieder der fast 100 Jahre alte Swing. Doch Tanzen ist nicht nur Freude und Zeitvertreib. Auch im Leistungssport spielen österreichische Tänzer oft ganz oben mit.

