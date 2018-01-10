ATV Die Reportage - TanzboomJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 10.01.2018: ATV Die Reportage - Tanzboom
48 Min.Folge vom 10.01.2018Ab 6
Österreich ist ein Tanzland. Nicht nur am Wochenende sind die Tanzflächen gut gefüllt. Tanzkurse erfreuen sich seit langem hoher Beliebtheit. Zu den Tanzstilen, die dort gelehrt werden, gehört seit einiger Zeit auch wieder der fast 100 Jahre alte Swing. Doch Tanzen ist nicht nur Freude und Zeitvertreib. Auch im Leistungssport spielen österreichische Tänzer oft ganz oben mit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen