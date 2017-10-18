Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - ÖBB - 24 Stunden im Einsatz

Folge vom 18.10.2017
ATV Die Reportage - ÖBB - 24 Stunden im Einsatz

ATV Die Reportage

Folge vom 18.10.2017: ATV Die Reportage - ÖBB - 24 Stunden im Einsatz

47 Min. Ab 6

Rund um die Uhr sorgen mehr als 40.000 ÖBB Mitarbeiter dafür, dass rund 1,3 Millionen Fahrgäste sowie rund 300.000 Tonnen Güter sicher an ihr Ziel kommen. ATV Die Reportage durfte verschiedenen ÖBB Mitarbeitern:innen 24 Stunden lang bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen.

