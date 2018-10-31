ATV Die Reportage - Mikrokosmos FriedhofJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 31.10.2018: ATV Die Reportage - Mikrokosmos Friedhof
49 Min.Folge vom 31.10.2018Ab 6
Sie sind kultig, gruselig, Ort der Besinnung und Mahnmal zugleich. Wiens Friedhöfe stehen in jedem Reiseführer, sind Kulturerbe, Museum und letztlich auch Ruhestätte. "ATV - Die Reportage" begleitet Menschen, die auf Wiener Friedhöfen ihre tägliche Arbeit verrichten und für die das Geschäft mit dem Tod ein ganz alltägliches ist.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen