ATVFolge vom 22.01.2020
Folge vom 22.01.2020: ATV Die Reportage - Butler

49 Min.
Ab 6

Der Beruf des Butlers erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wird nahezu auf der ganzen Welt ausgeübt. In Österreich hat nun sogar die erste Butlerschule eröffnet, um qualifiziertes Personal für gehobene Haushalte auszubilden. ATV Die Reportage hat die Schüler bei ihrer Ausbildung begleitet und gibt Einblick in den Arbeitsalltag eines Butlers.

