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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Energiestadt Güssing

ATVFolge vom 09.03.2009
ATV Die Reportage - Energiestadt Güssing

ATV Die Reportage - Energiestadt GüssingJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 09.03.2009: ATV Die Reportage - Energiestadt Güssing

49 Min.Folge vom 09.03.2009Ab 6

Die burgenländische Stadt Güssing betreibt seit den 90iger Jahren ein Konzept für erneuerbare Energien. Inzwischen wird mehr Energie produziert, als die Stadt selbst benötigt und darüberhinaus zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. ATV Die Reportage unternimmt einen Lokalaugenschein im vorbildlichen Güssing.

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