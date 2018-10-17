Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Nachbarschaftsstreit

ATVFolge vom 17.10.2018
ATV Die Reportage - Nachbarschaftsstreit

ATV Die Reportage - NachbarschaftsstreitJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 17.10.2018: ATV Die Reportage - Nachbarschaftsstreit

49 Min.Folge vom 17.10.2018Ab 6

Fast jeder vierte Österreicher hat schon mit seinem Nachbarn gestritten. Oft entzündet sich der Funke zum Kleinkrieg an Nichtigkeiten, ganz im Gegensatz zu den dramatischen Folgen. "ATV - Die Reportage" hat "Streithanseln" besucht und war dabei, wenn Auseinandersetzungen eskalieren, die bis zum drohenden Abbruch des eigenen Heims führen. Das Ergebnis: Nicht jede Stilblüte zwischen Macht und Ohnmacht ist eine Zier vor der Wohnungstür.

Alle verfügbaren Folgen