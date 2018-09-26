ATV Die Reportage - Auf Kreuzfahrt mit den Stars - Volksmusik und Heavy Metal (1)Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 26.09.2018: ATV Die Reportage - Auf Kreuzfahrt mit den Stars - Volksmusik und Heavy Metal (1)
49 Min.Folge vom 26.09.2018Ab 6
Die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Das gilt für die Kreuzfahrt ebenso wie für die doch recht unterschiedlichen Musikrichtungen Schlager und Heavy Metal. Auf hoher See hat "ATV - Die Reportage" für zwei Folgen Kurs auf Bands und Fans genommen. Eine Spurensuche zwischen ausgelassenen Hardrockern, wilden Headbangern, eingefleischten Schlagerliebhabern und vielen wundersamen Begegnungen auf See.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen