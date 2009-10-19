ATV Die Reportage - Der Weg des Geldes Jetzt kostenlos streamen
Wie lange leben 5 Euro Scheine? Warum kann Geld stinken? Und warum verschwinden Euro-Münzen auf Nimmerwiedersehen? ATV die Reportage zeigt die abenteuerliche Reise des Geldes durch Österreich. Das Geldservice Austria ver- und entsorgt ganz Österreich mit Bargeld. Zum ersten Mal darf ein Kamerateam hinter die Kulissen des Unternehmens blicken. 90 Milliarden Euro werden hier jährlich gezählt, geprüft und verbucht. Die Mitarbeiter haben täglich Millionen Euro in den Händen. Jeder Schreibtisch ist videoüberwacht, zum Bargeld kommen die Mitarbeiter nur nach einer Überprüfung ihrer Identität durch einen Handscanner. Das bringt sie aber genauso wenig ins Schwitzen wie die Unsummen an Geld, die sie täglich verpacken. Ein "Schuhkarton" voll mit druckfrischen Banknoten ist eben mal 5 Millionen Euro wert. Für die Mitarbeiter ist das viele Geld aber nichts anderes als bedrucktes Papier. Und das wandert, wenn es zu schmutzig ist, einfach in den Shredder. Bei der Währungsumstellung wurden in Österreich 10 000 Tonnen Umlauf-Münzen geprägt. Das reicht aber noch lange nicht, denn jährlich muss die Münze Österreich 260 Millionen Stück Euromünzen nachproduzieren. Die entspricht der Anzahl an Münzen, die jährlich in irgendwelchen Gurkengläsern, Spardosen oder Stadt-Brunnen verschwinden. Seit der Finanzkrise besinnen sich viele Menschen wieder auf die älteste aller Wertanlagen: Das Gold. Die Münze Österreich fährt ihren Schichtbetrieb mittlerweile rum um die Uhr - so groß ist die Nachfrage nach dem Edelmetall. Die beliebteste Goldmünze der Welt ist der Wiener Philharmoniker. 5 Tonnen Edelmetall werden täglich in der hauseigenen Schmelze verarbeitet. An die 8000 Philharmonikermünzen werden pro Tag geprägt. Trotz dieser großen Menge darf bei Dienstschluss nicht ein einziges Gramm, nicht eine einzige kleine Münze fehlen. Denn dann müssen die Arbeiter auf Schatzsuche gehen - und so lange suchen, bis das fehlende Stück gefunden ist.