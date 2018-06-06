ATV Die Reportage - Grillstaatsmeisterschaften 2018Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 06.06.2018: ATV Die Reportage - Grillstaatsmeisterschaften 2018
Österreich brät an: der Grillboom hat auch die Alpenrepublik erobert. Rechtzeitig zum Start der Grillsaison ist ATV Die Reportage bei den offiziellen Österreichischen Grillstaatsmeisterschaften 2018 mit dabei - Denn so etwas gibt es wirklich. Wo Männer noch echte Emotionen zeigen und Frauen anbraten was das Zeug hält. Wenn sich im Waldviertel 2 Tage und 1 Nacht alles um die heiße Fleischeslust dreht, zeigen sich originelle BBQ-Grillfreaks in Teams in Bestform! Organisiert und dirigiert von Doppelgrillweltmeister Adi Matzek grillen die Teams um ihr Leben. Profi- und Hobbyteams wie die Föllabrunna Wiaschtlwama oder die Mostviertler Grillerladies treten dann in zahlreichen Kategorien an: Vom viergängigen Grill-Menü inklusive Dessert bis hin zu Grillklassikern wie Burger oder Ripperl zeigt Österreich, was es in Sachen BBQ kann. Und nach viel Schweiß, Blut und Tränen zeigt sich am Ende bei der großen Siegerehrung, wer die Grillmeister dieses Landes sind!